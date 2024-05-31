AjansHaber.com.tr Spor Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı!

Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı!

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho 'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşma sağladı. 

Sky Sport'un haberine göre; Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. 



Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Veda eder gibi konuşmuştu! Kerem ayrılıyor mu?
LaLiga'da sezonun en iyi oyuncusu belli oldu
Aziz Yıldırım, Mourinho'nun geliş tarihini duyurdu
Alex de Souza Antalya'ya geldi!
Filenin Sultanları Almanları mağlup etti! 3-1
Kupa Atina'ya gitti! Şampiyon Olympiakos
Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti