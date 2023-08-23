Molde - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek.

Aker Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'da başlayacak ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

3 yıldız kadroda yok

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca UEFA listesinde yer almayan Hakim Ziyech sahaya çıkamayacak.

Wilfried Zaha da bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Molde'de tanıdık isim Linnes

Norveç temsilcisinde bir dönem Galatasaray formasını terleten Martin Linnes de görev yapıyor.

Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, 5,5 sezon sarı-kırmızılı takımda top koşturdu. İstanbul'da ikişer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Norveçli futbolcu, 2021'de taraftarda güzel izler bırakarak Molde'ye geri döndü.

Galatasaray'da 146 resmi maça çıkan deneyimli savunma oyuncusu Martin Linnes, 5 kez de gol sevinci yaşamıştı.