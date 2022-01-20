Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatili mesajı

1.5 yıl aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan 18 milyondan fazla öğrenci yarı yıl tatiline girmeye hazırlanıyor.

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ayrıca 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısında yapılacak çalışmalarla ilgili Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'a konuştu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM EN BÜYÜK BAŞARI"

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

"Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikâyesi hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupa'sında haftada 5 gün yüze eğitime devam eden çoğu ülkenin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti."

"TATİLDE ÖDEV YOK"

"Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik, isteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamaları. 5 aylık bir eğitim 1,5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değildi aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönem geçti. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitapları okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit geçirsinler"

"YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK"

"İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız."