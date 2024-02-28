AjansHaber.com.tr Spor MHK'da görev değişikliği!

MHK'da görev değişikliği!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapan Cem Satman, TFF bünyesinde görev alan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer alıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dursun Özbek: Google'a şike yazınca ne çıkıyor
Serdar Ali Çelikler'den skandal ifadeler
Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e yanıt!
Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının hakemleri!
Galatasaray'a İcardi şoku: 1 maç ceza!
Süper Kupa finalinde kullanılmayacak!
Son şampiyon Fenerbahçe, kupaya veda etti!