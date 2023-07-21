Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! 

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava etkisini sürdürmeyi devam ettirirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 35°C

EDİRNE °C, 39°C

KIRKLARELİ °C, 36°C

KOCAELİ °C, 36°C

A.KARAHİSAR °C, 34°C

DENİZLİ °C, 40°C

İZMİR °C, 40°C

MANİSA °C, 42°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 37°C

HATAY °C, 32°C

MERSİN °C, 33°C

ANKARA °C, 35°C

ESKİŞEHİR °C, 34°C

KONYA °C, 35°C

YOZGAT °C, 31°C

BOLU °C, 31°C

DÜZCE °C, 35°C

KASTAMONU °C, 32°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 35°C

SAMSUN °C, 29°C

TOKAT °C, 33°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 29°C

MALATYA °C, 37°C

VAN °C, 29°C

DİYARBAKIR °C, 42°C

GAZİANTEP °C, 39°C

SİİRT °C, 40°C

ŞANLIURFA °C, 43°C