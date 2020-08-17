Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi

Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından kulüpte köklü değişiklikler yapılmaya hazırlanılıyor. Birçok oyuncunun ayrılmasının beklendiği Barça'da, ilk raporlar da ortaya çıktı. Lionel Messi'nin ise flaş bir karar aldığı belirtiliyor.

Durumu en çok merak edilen Lionel Messi, henüz geleceğiyle ilgili bir mesaj vermemesine rağmen, daha önce Neymar'ın ayrılığını da duyuran ilk gazeteci olan Marcelo Bechler, Arjantinli yıldızın yönetime bu yaz ayrılmak istediğini ilettiğini belirtti. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan, adı Inter ve Manchester City ile de anılan yıldız oyuncu için kısa sürede resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

QUIQUE SETIEN GÖNDERİLECEK

Geldiği günden bu yana kendisini göstermeyi başaramayan ve tarihi hezimetin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen teknik direktör Setien ile birlikte sportif direktör Eric Abidal'ın gönderilmesiyle operasyon başlayacak.

5 OYUNCU KALACAK

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo'ya göre Katalan kulübünde sadece 5 isim dışında tüm oyuncuların menajerine yönetim tarafından "kulüp bulabilirsiniz" mesajı iletildi. Bu 5 oyuncunun, Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati ve Riqui Puig olduğu bilgisi paylaşıldı.

SUAREZ YOLCU, LAUTARO GELİYOR

Luis Suarez ve Jordi Alba'nın da gönderilecek oyuncular arasında olduğu ve Barça'nın Suarez yerine uzun süredir gündeminde olan Lautaro Martinez'i kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.

FRANSIZLAR GİDECEK

Beklentilerin bir süredir altında olan Samuel Umtiti ve Ousmane Dembele'nin de elden çıkarılarak maaş bütçesinde rahatlama yaratılacağı belirtildi.

RAKITIC SEVILLA YOLUNDA

Gözden çıkarılan bir diğer isim olan Ivan Rakitic için eski kulübü Sevilla'nın devrede olduğu ancak oyuncuyla ciddi bir pazarlık yaptıkları ifade edildi.

GRIEZMANN GÖZDEN ÇIKARILDI

Geçen yaz 120 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ancak hayal kırıklığı yaratan Griezmann'ın da uygun bir teklif bulunması halinde gönderileceği ve Manchester United'ın şu anda en ciddi adres olarak görüldüğü vurgulandı.