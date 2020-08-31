MB ve Libya Merkez Bankası işbirliğini artıracak



Söz konusu anlaşma ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek

TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. https://t.co/e1JoJ1jYOd pic.twitter.com/HyyJZ4N5wW — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) August 31, 2020