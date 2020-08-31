AjansHaber.com.tr Dünya MB ve Libya Merkez Bankası işbirliğini artıracak

MB ve Libya Merkez Bankası işbirliğini artıracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.


Söz konusu anlaşma ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek

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