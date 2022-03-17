AjansHaber.com.tr Gündem Faiz kararı bugün açıklanıyor

Merkez Bankası faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Karar saat 14.00'da açıklanacak

Yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Saat 14.00'da açıklanacak karara ilişkin yapılan beklenti anketlerinin tamamında faizin sabit kalacağı öngörüldü.

Merkez Bankası, faizlerde 100 baz puanlık indirim kararı alınan Aralık 2021 toplantısından bu yana geçen 2 aylık sürede faizi sabit bıraktı.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) dün Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nı (FOMC) gerçekleştirdi. Buna göre Fed 3 yıl aranın ardından faizlerde 25 baz puanlık artış gerçekleştirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Sağlık çalışanları için yeni düzenleme
3600 ek gösterge ve EYT'de kritik gün!
PKK'ya ait silah, patlayıcı malzeme ele geçirildi
Savaşı "oyun" sanan küçük kızın yaşadıkları
Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete'de
Bakan Çavuşoğlu: Lavrov beni gece yarısı aradı