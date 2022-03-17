Merkez Bankası faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak

Yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Saat 14.00'da açıklanacak karara ilişkin yapılan beklenti anketlerinin tamamında faizin sabit kalacağı öngörüldü.

Merkez Bankası, faizlerde 100 baz puanlık indirim kararı alınan Aralık 2021 toplantısından bu yana geçen 2 aylık sürede faizi sabit bıraktı.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) dün Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nı (FOMC) gerçekleştirdi. Buna göre Fed 3 yıl aranın ardından faizlerde 25 baz puanlık artış gerçekleştirdi.