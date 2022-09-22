Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 12'ye indirdi.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 12 seviyesine indirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama;
Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir.
Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından takip edilmektedir.
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