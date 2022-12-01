Meksika ve Suudi Arabistan turnuvaya veda etti!

Meksika grubu 4 puanla tamamladı. Arjantin'e 2-0 mağlup olan Polonya ise grup aşamasını aynı puanla bitirdi. Bir gol averajla Polonya'nın gerisinde kalan Meksika, 3. sırada yer aldı ve turnuvadan elendi.

1994'ten bu yana katıldığı tüm Dünya kupalarında son 16 turuna yükselen Meksika, 28 yıl sonra turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Meksika, mücadeleyi 2-1 kazanmasına rağmen C Grubu'nu 4 puan ve averajla 3. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

İlk maçında büyük bir sürprize imza atan ve Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan ise grup maçları sonunda hanesine 3 puan yazdırabildi. Son sırada kalan Suudi Arabistan da Meksika ile birlikte Dünya Kupası'ndan elendi.