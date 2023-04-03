Malatya'daki bazı okullarda eğitim ve öğretime başlandı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, konteyner ve çadır kentlerde eğitim sürerken bir yandan da hasar almayan ve az hasarlı olan okullarda eğitimin başlaması kararı alındı.

Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerindeki hasarsız veya az hasarlı okullarda yapılan çalışmaların ardından ders zili çaldı.

Bu kapsamda bazı okullarda ilk ders zili çaldı ve öğrenciler okul binalarında ders başı yaptı.