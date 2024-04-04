Mahkemeden Dilan ve Engin Polat kararı

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı, sanıkların tutukluluklarına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kalınan sürenin bu süreye oranı ve dosyadaki kanıt durumunu ele aldıktan sonra kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.

Mahkeme, sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

Olay

Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme", "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.