Libya’da askeri okula saldırının arkasından BAE çıktı

Ajanshaber- ÖZEL / BBC, geçtiğimiz ocak ayında, Libya’nın başkenti Trablus'ta askeri harp okuluna insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile yapıldığını kanıtlayan soruşturma sonuçlarını paylaştı.

لعبة الطائرات المسيرة في ليبيا: تحقيق جديد لبي بي سي يكشف عن تورط دولة الإمارات في مقتل 26 من طلاب اكاديمية عسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس https://t.co/vkntBcvjAO pic.twitter.com/3fFUAKnowV — BBC News عربي (@BBCArabic) August 27, 2020

ÇİN’DEN ALDI HAFTER’E VERDİ

Soruşturmada: patlamanın yakınlarındaki şarapnel parçaları saldırıda Blue Arrow-7 füzesi kullanıldığı ve bu füzeleri ancak "Wing Loong" insanız hava aracının kullanabileceği belirtildi.

BAE, 2017 yılında Çin'den 15 adet Wing Loong-2 insanız hava aracı ve 300 adet Blue Arrow-7 füzesi satın aldığı, Libya’da yaşanan iç karışıklıkta darbeci General Halife Belkasım Hafter’e destek için hava araçlarından verdiğine dikkat çekildi.

BAE BAŞKA ÜSSE TAŞIDI

Ayrıca raporla, ocak 2020'de Trablus üzerinde tek insansız hava aracı "Wing Loong-2 insanız hava aracının olduğu ve bu araçların Cufra ve Hadem üslerinde bulunduğu gün yüzüne çıktı. Daha sonra BAE’nin hava araçlarını Hadem üssünden kullandığı Siwa üssüne taşıdığı açıklandı.

30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'e bağlı güçler 4 Ocak’ta başkent Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda çoğu öğrenci 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun 18-25 yaş arası gençlerden açıklanmıştı.