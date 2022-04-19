Le Monde'da Türkiye analizi: Karadeniz'deki savaşın hakemi

"Türkiye, Karadeniz'deki savaşın hakemi" Bu ifadeler, Fransa'nın en önemli gazetesi Le Monde'a ait.

Le Monde'un haberinde Moskova ve Kiev ile olan ilişkilerinin gücüyle Ankara'nın, kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı belirtiildi.

Ukraynalı bir diplomatın, "Türkiye boğazları kapatınca, Ankara sayesinde Odesa'yı kurtardık" dediğine işaret edildi.

Haberde, Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, İHA'ları Rus tanklarına karşı kullanan Ukrayna ordusu tarafından şarkılarda övgüyle karşılandığı hatırlatıldı.

Ankara'da, Le Monde'a konuşan Ukraynalı bir diplomatın, "Daptırımları uygulamasa da Türkiye'nin sunduğu insani, diplomatik, ahlaki, askeri desteği takdir ediyoruz." açıklamasına yer verildi.