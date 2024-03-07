Köksal olayı, CHP-DEM ilişkisini netleştirdi

Seçimlere günler kala ana muhalefet partisindeki güç savaşları devam ediyor. Parti içindeki grupların seçim sonrasına erteledikleri savaşlar ilk kıvılcımlarını miting meydanlarında verdi.

Listelerin hazırlanması sürecinde gün yüzüne çıkan çekişmeler ve zıtlaşmalar Afyonkarahisar’da başka bir boyuta taşındı.

Zaten daha önce partiden uzaklaştırılmak istenen ve bunun için belediye başkan adayı gösterilen Burcu Köksal, açıklamalarıyla adete kent ittifakı taraftarlarına “ben DEM’lenmeyeceğim” mesajını verdi.

Bu hareketle birlikte Özgür Özel durumu kurtarmaya çalışırken Köksal söylediklerinin arkasında olduğunu açıklayarak geri adım atmadı. Ancak asıl patron Ekrem İmamoğlu son sözü “kendisine parti arasın” diyerek söyledi.

CHP’nin gölge Genel Başkanı olan İmamoğlu, bu çıkışıyla risk alarak kamuoyu önünde de “lider benim” diyerek meydan okudu. İmamoğlu’nun çıkışından sonra CHP Genel Merkezi de İmamoğlu’nu destekleyen bir açıklama yaptı. Burada CHP’nin kurumsal olarak Imamoğlu’ndan sonra açıklama yapması ayrıca dikkat çeken bir unsur oldu.

Bütün bunlar seçim sonrasında CHP’de büyük bir hesaplaşmanın olacağını gösterirken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da gelişmeleri dışarıdan izliyor.

Diğer taraftan da partisin gidişatından rahatsız olan CHP’nin diğer kanatları ve ağır topları da çeşitli formülleri masaya yatırdı.

Özellikle Kılıçdaroğlu’na yakın CHP’liler seçim sonrası olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu düşünerek parti zemininde çalışmalarını sürdürüyor.

CHP kulislerinde yaşanan ve neredeyse herkes tarafından kabul edilen görüşe göre İmamoğlu kazansa da kazanmasa da partinin olağanüstü kongreye gitmek zorunda kalacaktır.

Burada özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaybedilmesi durumunda İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığına açıkça talip olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise “abi” formülü üzerinde duruyor. Buna formüle göre, “partinin sağlam limana teslim edilene kadar” -ki Kemal Kılıçdaroğlu kaptan olarak gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin açıklaması yapmıştı- Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir abi olarak en az 6 ay CHP Genel Başkanlığına tekrar getirilmesi ve partinin kongre sürecini hazırlaması öngörülüyor.