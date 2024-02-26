Saadet gidiyor, DEVA geliyor!

Seçim süreci yaklaştıkça, Ankara Kulisleri yine hareketlendi. Yaklaşık 1 aydır süren, adaylık pazarlıkları listelerin YSK’ya teslim edilmesiyle son buldu. Ancak partilerdeki seçim pazarlıkları devam ediyor.

Özellikle İYİ Parti, DEVA, Saadet-Gelecek Partisiyle ilgili kulislerdeki söylentiler artarak devam ediyor. Malum daha önce İzmit Milletvekili Hasan Bitmez’in kalp krizi geçirerek vefat etmesiyle Saadet Grubu düşmüştü.

Ancak olaya müdahale eden CHP, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı geçici süreyle grubun devamı için Saadete göndermişti.

Pamuk ipliğine bağlı Saadet Grubu, yer sorunu yaşamış bunun için TBMM’de eyleme başlamış ve kısa süreli bir kriz çıkmıştı. Krize TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş müdahale ederek çözüm bulmuştu.

Ancak öyle gözüküyor ki, Saadet Partisi uzun uğraşlarla aldığı yerini, DEVA Partisi’ne devredecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, büyük bir hayal kırıklığına uğrayan muhalefet partilerinin içinde Saadet Partisi de yer alıyor. Özellikle Saadet Grubu’nun bileşeni olan Gelecek Partisi’nin üst düzey yöneticileri, dost ortamlarında pişmanlıklarını ve hayal kırıklıklarını dile getirmeye başladılar.

Bu süreçte başlayan arayış duygusu muhalefet partileri arasındaki geçiş görüşmelerini hızlandırdı. Özellikle de bir süredir grup kurmak için hazırlık yapan DEVA Partisi, çalışmalarına hız verdi.

İlk aşama 15 milletvekili olan DEVA Partisi 3 milletvekili olan Demokrat Parti ile görüşme yaptı. Demokrat Parti'nin olumlu yaklaşımıyla beraber 18 Milletvekili sayısını bulan Babacan, ardında da grup sayısı olan 20'yi bulmak için bağımsız milletvekilleriyle dirsek temasına hız verdi. Bu çerçevede Ali Babacan’ın bazı milletvekilleriyle bizzat görüştüğü ve teklif götürdüğü konuşuluyor.

Öyle gözüküyor ki, seçimlerin hemen ardından Nisan ayında hem Saadet Partisi hem de İYİ Parti’den bazı isimler partilerinden istifa edecekler.

Bu istifalarla Saadet Grubu’nun (CHP yeni destek vekiller göndermezse) dağılması güçlü bir ihtimal olarak karşımızda duruyor.