İYİ Parti’de Ağıralioğlu formülü!

Seçim süreci tüm hızıyla devam ederken, Meclis’te çalışmalarına kısa bir süre ara verdi. Ancak kulislerdeki hareketlilik devam ediyor.

CHP’de seçim sonrası kongre tartışmaları ve beklentileri yüksek sesle dillendirilirken, İYİ Parti’de fırtına öncesi bir sessizlik hakim gibi görünüyor.

Fakat siz buna aldanmayın, herkes gözünü seçimlere dikmiş durumda. Seçim sonuçlarına göre İYİ Parti’de hareketlenmeler başlayabilir.

Özellikle de partinin düşük bir oy oranı alması, İYİ Parti’de Meral Akşener’in koltuğunun sorgulanmasına neden olacak. Son zamanlarda yaşanan istifalar nedeniyle zor günler yaşayan partide, bir kesim de kötü gidişe dur demek için, el altından çalışmaya başladı.

İYİ Parti de kötü sonuçların sorumlu olarak gözükmek istemeyen “ağır abiler” beklemeyi tercih ettiler. Meclis’e giremeyen küskünlerin de sayısının düşünüldüğünde, önümüzdeki günler İYİ Parti için hareketli günlere gebe olduğunu gösteriyor.

İYİ Parti’den olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nun yeni bir parti kurmaya dönük çalışma ve açıklamaları devam ederken, bir taraftan da “Ağıralioğlu’nu İYİ Parti’nin başına geçirebilir miyiz?” sorusunu soran küskünlerin ve muhaliflerin olduğunu kulislerde duyuyoruz.

Muhaliflerin İYİ Parti’de bu stratejisi başarılı olur mu, bence zor bir zor ihtimal gibi gözüküyor. Ama tek başına bu soru bile İYİ Parti’yi önümüzdeki dönemde zor günlerin beklediğini gösteriyor.