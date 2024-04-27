Adıyaman'da bir polisten meslektaşlarına saldırı!

Adıyaman'da Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Olayın hemen ardından polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olayda 2 polisin şehit olduğunu duyurdu.

#SONDAKİKA

Adıyaman Altınşehir’de bir polis memuru karakoldaki mesai arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu. Karakola çok sayıda ambulans gönderildi. Ağır yaralılar var. pic.twitter.com/9RAmk1Kris — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 27, 2024

#SONDAKİKA

Adıyaman Altınşehir Karakolu'nda polisler arasında yaşanan tartışma, silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada yaralıların olduğu söyleniyor. pic.twitter.com/5WNdyagyA7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 27, 2024

Bakan Yerlikaya'da açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.