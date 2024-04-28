Antalya Limak Lara Hotel'de Türk müşteriye "milliyet farkı" iddiası!

Antalya Limak Lara Hotel'de yaşandığı iddia edilen bir olay, sosyal medyada yankı buldu.

Türkiye'deki tatil sitelerinden daha ucuz olduğu gerekçesiyle İngiliz tatil firması üzerinden Antalya Limak Lara Hotel'e 3 günlük rezervasyon yaptıran Aşkın Çağlayan isimli vatandaşın otelde Türk olduğu anlaşılınca 120 Euro "milliyet farkı" ödediği iddia edildi.

26 Nisan'da otele giriş yapan Çağlayan'ın, Türkiye'de faaliyet göstermeyen bir tatil firması üzerinden rezervasyon yaptırdığı anlaşılınca kendisinden "milliyet farkı" adı altında ek ücret istendiği, Çağlayan'ın buna itiraz etse de başka bir alternatif bulamadığı için ücreti ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

Çağlayan'ın olaya ilişkin olarak paylaştığı makbuzda, "120 Euro Milliyet farkı karşılığında tahsil edildi" ifadeleri yer alıyor.

Konuya ilişkin olayın taraflarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İşte, iddiaların odağındaki o belge.