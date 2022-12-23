Koç, Emine Hanım'a ham maddesi plastik olan forma hediye etti

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde çevreye katkı sağlayanlara ödül verildi. 12 kategoride 48 kişiye verilen ödlün yanısıra çevreye katkısından dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a projeye öncülük etmesi nedeniyle 13 plastik şişeden üretilen iplikle yapılan bir Fenerbahçe forması hediye etti.

34 numaralı formayı alan Emine Erdoğan, Koç'a teşekkür ederek, "Benim için bu format çok değerli, çevreyi sizi gibi duyarlı insanlar sayesinde koruyacağız." dedi.

AjansHaber- Melissa TOZAN