Kavgada baba ve oğullarına şişle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede esnaflık yapan Hasan Kabakulak (47), Hasan Özkesiciler’in (51) hırdavatçı dükkanına gitti. İki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Hasan Özkesiciler iş yerinden aldığı kebap şişini Hasan Kabakulak ile yanındaki çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza Kabakulak'a saplayarak yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve 3 oğlu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Şanlıurfa’ya sevk edilen Mustafa Kabakulak, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Hasan Özkesiciler polis tarafından gözaltına alındı.