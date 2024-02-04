Kartal, Semih'le uçtu!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Trabzonspor'u konuk etti. Semih Kılıçsoy'un 2 golle yıldızlaştığı maçta Beşiktaş, Trabzonspor'u mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, derbi maçta Trabzonspor'u ağırladı.
Siyah Beyazlılar, genç forvetleri Semih Kılıçsoy'un 2 golüyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Ligde 3 maç sonra gol sevinci yaşayan Beşiktaş, puanını 39'a çıkardı ve ligde 3.sıraya yükseldi.
Karşılaşmaya damgasını vuran genç Semih, özellikle ilk golde yaptığı şık vuruşla jeneriklik bir gole imza attı.
MAÇ SONUCU
Beşiktaş: 2 (44', 63'Semih)
Trabzonspor: 0
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.
Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Denswil, Eren, Mehmetcan, Berat, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis.
Yorumlar