Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım, Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.