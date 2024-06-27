Kar maskeli sapık zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu!
Kayseri'de, yüzde 90 zihinsel engelli kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kar maskeli M.K. (56), polis tarafından yakalandı.
Olay, önceki gün Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Kar maskeli M.K., takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Adresine düzenlenen operasyonda, şüpheli, saldırı sırasında kullandığı kar maskesiyle yakalandı.
Öte yandan yaşanan cinsel saldırı olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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