Kanada’da cami önünde silahlı saldırı: 5 yaralı

Kanada’nın Toronto kentindeki bir cami önünde teravih namazından çıkanlara ateş açıldığı ve beş kişinin yaralandığı belirtildi. Seyir halinde olan bir aracın içinden gerçekleşen saldırıda yarananların 28 ve 35 yaşları arasında oldukları açıklandı.

Kanada merkezli CBC'nin haberine göre, bir polis yetkilisi, Scarborough semtinde namazdan çıkanların “alelade” saldırıldığını ve saldırıya uğrayanların herhangi bir suça bulaşmış oldukları hakkında bilgi olmadığını söyledi. Yetkili, grup çıkmaya hazırlanırken bir anda silah seslerinin patladığını söyledi.

Yaralanan dört kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten polis, hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını aktardı. Scarborough Müslümanlar Derneği yönetim kurulu üyesi Nadeem Sheikh, saldırganların bulunması için çağrı yaptı.