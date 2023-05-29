Kanada Başbakanı Trudeau, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.