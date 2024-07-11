TBMM'de tartışmanın adı "soyadı"

ANKARA / Ulaş Kaya

Uzunca süredir siyaset gündemini meşgul eden 9. Yargı Paketi'nin TBMM'de görüşmelerine nihayet başlandı.

Önce "etki ajanlığı" ardından ise "soyadı" tartışmalarıyla kamuoyunun gündemine gelen 9.Yargı Paketi, kadınların evlenince kocasının soyadını almasına ilişkin düzenlemeyi içeriyor.

Hatırlanacağı gibi Anayasa Mahkemesi (AYM) Kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmalarını engelleyen yasal düzenlemeleri iptal etmişti.

Yeni düzenleme ise "aile bütünlüğünün zarar görmemesi" amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını almasını, eğer isterlerse önceki soyadlarını da kullabilmesini sağlayan maddeleri içeriyor.

Muhalefet cenahından sert eleştiriler alan düzenlemeye ilişkin konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Meseleyi basitleştirmek ve sıradanlaştırmak yerine aile kurumunun toplum hayatımızdaki yerini doğru ve isabetli bir şekilde tayin etmemiz lazım. Milletimizin alamet-i farikası olan güçlü aile yapımınızı zayıflatacak her türlü girişim karşısında teyakkuz halinde olmalıyız." dedi.