Kadın polisler ve Kızılay personeli ihtiyaç sahiplerine kışlık yiyecek hazırladı!

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı ile Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi üyeleri ve kadın polis memurları, ihtiyaç sahiplerinin kışlık yiyecek gereksinimlerinin karşılanması için proje başlattı.

Proje kapsamında Kızılayın kadın teşkilatı tarafından ailelere dağıtılmak üzere kışlık tarhana ve erişte hazırlama kararı alındı.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy'un başkanlığını yaptığı Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi de projeye destek verdi.

Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan'ın İhsaniye Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde bir araya gelen Kızılay ekipleri, polis eşleri ve kadın polisler, tarhana hamuru açarak güneşte kurumaya bıraktı, erişte yaptı.

Tarhana ve erişteler, çocuklular başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Tarhana ve erişteye sevgimizi kattık

Ünsal Toylan, gazetecilere, Kızılayın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında hazırladıkları tarhana ve erişteye sevgilerini kattıklarını belirten Toylan, "Etkinliği emniyet personelimizle birlikte yaptık. Bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." dedi.

Özlem Aksoy da herkesin hem maddi hem manevi Kızılayın yanında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bolu Kızılay teşkilatı çok fedakar insanlardan oluşan bir ekip. Biz de her zaman hem personelimizle hem de polis eşlerimizle yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Bundan sonraki her etkinliklerinde gönülden yanlarında olmayı istiyoruz." diye konuştu.