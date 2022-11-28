Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar! Sözleşmeliye kadro müjdesi!

- İsveç Başbakanı Kristersson'u Beştepe'de ağırladık. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli görüşmeler yaptık. 1992 yılında kurulan 2010 yılında konseye dönüşen, Türk Devletleri Teşkilatı bugün dünyanın önemli uluslararası yapıları arasına girmiştir.

Gereken karşılığı veriyoruz

- İstiklal caddesinde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırının ardından olayın faili ve saldırıyla bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Terör saldırılarıyla verilen mesajı gayet iyi anlıyor ve bu eylemlere karşı sahada gereken karşılığı veriyoruz.

- Tahıl anlaşmasının süresini 120 gün daha uzattık. Amacımız bu savaşı (Ukrayna-Rusya) tamamıyla bitirmektir.

Sözleşmeliye müjde

Erdoğan açıklamasında, '3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." ifadelerrini kullandı.

EYT açıklaması

Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.

Ahdimiz terör örgütünü yok etmek

- Güney sınırımız boyunca kayıp veren terör örgütü, havan saldırılarıyla sivilleri hedef alarak kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

- Dünyanın en büyük barajı Yusufeli Barajını açtık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.

Düzce depremi

- Düzce depreminde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

ABD ve terör örgütüne mesaj

- Kabine toplantısında, güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma altına alma kararımız, yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir. Binlerce kilometre öteden gelip terörist, masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz. Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

- Kimse Türkiye'nin diplomatik açılımlarından, askeri harekatlarından rahatsız olmasın çünkü tarihimizde sömürge, bencillik, zulüm yoktur. Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.