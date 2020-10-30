İzmir'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege İzmir'de çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Marmara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıklarken İzmir'de çok sayıda çöken binanın olduğu bilgisi geldi.

Ege'de çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara'da da hissedilen deprem İstanbul'u da salladı.

Gelen son deprem haberinin ardından İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Son dakika haberi:Kandilli Rasathanesi Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

DİKKAT ÖNEMLİ UYARI!

Uzmanlar telefon hatlarının çökmemesi vatandaşların internet üzerinden (Whatsapp vb.) görüşmelerini yapması konusunda uyarıda bulundu.

DEPREM ANINA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER

İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem anına ilişkin ilk görüntüler.