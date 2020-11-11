İzmir depreminin simgelerinden Ayda'dan mesaj var

İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastaneden taburcu edilmesinin ardından bir yakınının evine götürülen Ayda Gezgin'in cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinde oyuncaklarıyla oynaması ve kameraya el sallaması yer alıyor.

Kendisini ziyaret eden kişinin yönlendirilmesiyle el sallayan Ayda, "Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin" dedi.