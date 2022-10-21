İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.