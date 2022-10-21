AjansHaber.com.tr Gündem İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı!

İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı!

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD'deki 8 saatin sırrı çözüldü!
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem!
1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde dev sayı!
Sudan'da, recm cezasına çarptırıldı!
İsveç, Türkiye'nin endişelerinin öneminde uzlaştık
Erdoğan "Bunları köşeye sıkıştırmak lazım"
Amasra için komisyon teklifi