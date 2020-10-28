İYİ Partili belediyeye MHP bayrağı astılar

İYİ Partili Nazilli Belediyesine asılan MHP bayrağı siyasi kriz doğurdu. 29 Ekim kutlamaları nedeniyle hizmet binasına yanlışlıkla üç hilalli MHP bayrağı asıldığının anlaşılması üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı duyan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sorumlulara sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hakkında parti değiştireceği iddialarının ayyuka çıktığı günlerde hayatının şokunu yaşadı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle belediye hizmet binasına Türk bayrağı asılması talimatı veren Özcan, bayrakların karışması nedeniyle zor anlar yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde depodan Türk bayrağı aldığını düşünen iki personel, çatıya çıkıp MHP bayrağını aşağı sallandırdı. Kalabalığın şaşkın bakışları arasında yaptıkları yanlışlığın farkına varan belediye çalışanları üç hilalli bayrağı toplama telaşına girişti. Ancak o anlar yoldan geçenlerce fotoğraflanıp kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

SERT YAPTIRIM UYGULANACAK

Aydın’da bir anda gündemin ilk maddesi haline gelen olay nedeniyle yazılı bir açıklama yapmak zorunda kalan Kürşat Engin Özcan, sorumlular hakkında sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Açıklamasında Nazilli halkının tamamını temsil eden belediye hizmet binasına siyasi parti bayrağının asılmasının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Özcan, “Nazilli Belediye binamızdan gün içerisinde asılan siyasi parti bayrağına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Durum fark edildiği aynı dakika içerisinde düzeltilmiş olup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla şanlı Türk Bayrağımız belediye binamıza asılmıştır” ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN ‘PROVOKASYON’ TEPKİSİ

Yaşananları planlı organizasyon olarak nitelendiren İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk ise yapılanın bir ihmal değil aksine provokasyon olduğunu savundu. Olayın bir hata ya da ihmalden kaynaklanmadığını iddia eden Öztürk, Nazilli Belediyesi eski Başkanı MHP’li Haluk Alıcık’a göndermede bulunarak, “Eski dönemin kalıntısı bir takım unsurlar başkanımıza ve belediyemize zarar vermek için böyle bir eylem içerisine girdiler. Başkanımız soruşturma açtı. Soruşturma sonunda sorumluları tespit edilecektir ve gereği yapılacaktır” dedi.

Cihat Öztürk ayrıca, “Karar verici ben olsaydım sorumluların belediyeyle ilişiğinin kesilmesi gibi bir müeyyide uygulardım. Bu işin gereği budur” diye konuştu. Bilindiği gibi Kürşat Engin Özcan, 2017 yılında MHP’den istifa edip İYİ Parti saflarına katılmış, son yerel seçimlerde de Haluk Alıcık’ı geride bırakarak Nazilli belediye başkanı seçilmişti.