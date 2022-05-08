İşte Chelsea'nin yeni sahipleri! Çılgın satış

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin satışı gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası Roman Abramovich'e uygulanan yaptırım neticesinde Chelsea'nin satışı onaylandı.

İngiltere'nin Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yaptırım kararı sonrasında, Rus milyarder finansal faaliyetleri askıya alınan ve banka hesapları dondurulan kulübün satışına karar verdi. Uzun süredir gündemde olan satış işlemleri, sonunda tamamlandı.

Chelsea Kulübü'nün Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoreg Wyss liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 4 Milyar 250 Milyon Sterlin karşılığında satın alındığı açıklandı.

Açıklamada, yapılan yatırımın 2.5 milyar sterlin'i kulüp hisselerinin satın alımı için kullanılacağı duyuruldu. Bu ücretin tamamı, Roman Abramovich'in daha önce açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanacak.

Chelsea'nin yeni sahipleri kulüp adına daha fazla yatırım için de 1.75 milyar sterlin taahhüt edecek. Toplam satış bedeli 4.25 milyar sterlin'i bulacak.

Bu satışın ardından kulübün yeni sahiplerinin kısa bir süre içerisinde detaylı açıklama yapması bekleniyor.