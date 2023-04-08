İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durağı bulunan ve tek yönde günde 70 bin yolcuya hizmet verecek olan Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı ve Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor.

Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı ile; Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası seyahat süresi 23 dakika olacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı açılışı nedeniyle saat 09:00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

İstanbul'da 8 Nisan Cumartesi günü trafiğe kapalı olacak Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklarına alternatif olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı kullanılabilecek.