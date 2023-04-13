İstanbul ekibi, Samet Aybaba ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor'un da gündeminde olan Samet Aybaba, Eyüpspor ile anlaştı. Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Zafer Turan ile vedalaşan Eyüpspor, teknik direktörlük için Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı.

2 yıldır takım çalıştırmıyor

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba neredeyse 2 yıldır boştaydı. 67 yaşındaki teknik adam Adana temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve takımı yıllar sonra Süper Lig'e çıkarmıştı.

Kariyerinde 2 kupa var

Teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Kayserispor'da başlayan Samet Aybaba, Trabzonspor ve Beşiktaş da dahil birçok takımda görev aldı. Samet Aybaba'nın Gençlerbirliği ve Trabzonspor ile birer Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.