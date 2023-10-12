İsrail-Gazze çatışmasında 6. gün: Gazze karanlığa gömüldü

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

İki taraf arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, dün Gazze'ye elektrik sağlayan tek santralin de yakıtı bitti.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından bölgede Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Hizbullah'ın sabah antitank füzesi atmasının ardından İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki Ehl Kur'an Camisi'ni ve en az 5 evi hedef aldı.

Saldırı nedeniyle belde sakinlerinin çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kassam Tugayları, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentini R160 tipi roketle vurduklarını duyurdu. Saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, 5 bini aşkın kişinin ise yaralı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmeyi sürdürüyor, bu durum büyük tehlike yaratıyor, çok acı bir çevre ve sağlık felaketi yaşanabilir" uyarısında bulunarak, bunun sorumluluğunun İsrail işgalinde olduğunu kaydetmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

HAMAS: AKSA TUFANI SAVUNMA OPERASYONUDUR

Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı'na ilişkin basın açıklaması yayımlandı.

Bedran, açıklamasında "operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi.

Hamas'ın silahlı güçlerine ilişkin "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, şunları kaydetti:

"Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir"

Bedran, İslam ve Arap dünyasına dimdik ayakta duran Filistin halkının yanında yer almaları çağrısında da bulundu.

İSRAİL'DE ACİL DURUM HÜKÜMETİ KURULDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lider Benny Gantz, "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaştı.

Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN REHİNELER İÇİN DEVREDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rehineler için devrede. Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki gerginlik de her geçen saat tansiyon artarken Türkiye'nin rehineler için Hamas'la müzakere süreci yönettiği bildirildi.

ABD GEÇİŞ KORİDORU İÇİN MISIR VE İSRAİL İLE GÖRÜŞÜYOR

Beyaz Saray, Gazze'de yaşayan Filistinli siviller için insani yardımın önemli olduğunu belirterek, yardımların devam etmesi gerektiğini, güvenli geçiş koridorunun açılması konusunda da İsrail ve Mısır'la görüştüklerini bildirdi.