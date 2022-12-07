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Isparta'da gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

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