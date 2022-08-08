KPSS'nin tarihi belli oldu!

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı.

2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.

Süreç nasıl işlemişti?

2022 KPSS'de yer alan bazı soruların sınavdan önce bir yayınevinde yer alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

ÖSYM Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK'ya verdiği inceleme talimatı sonrası, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'yle, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden almıştı.

Yeni ÖSYM Başkanı ve sınav yenileme kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Ersoy'un atanmasına ilişkin kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasından kısa bir süre sonra 2022 KPSS'nin iptal edildiği açıklandı.

KPSS'nin yeni tarihi belli oldu!