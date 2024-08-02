Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK tarafından uygulanan erişim engeleninin gerekçesi henüz açıklanmazken, geçtiğimiz gün Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin ölümünün ardından İletişim Başkanı Fahretin Altun bir taziye mesajı yayımlamış ve o paylaşım Instagram tarafından kaldırılmıştı.

Bu gelişme üzerine X (Twitter) hesabından konuya dair açıklama yapan Fahrettin Altun, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullanmıştı.

İnstagram'ın uyguladığı bu sansürün BTK'ın kararında etkili olduğu düşünülüyor.

Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram'a erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bu konuya ilişkin resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sabah uyandıklarında İnstagram'a giriş yapamayan milyonlarca kullanıcı Instagram çöktü mü? şeklinde Google araması gerçekleştirdi.