İlham Aliyev: Azerbaycan'ın şimdiki hedefi yenilenebilir enerji

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin yaklaşık 200 gigavatlık yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Petrol ve gaz sektörüne büyük yatırımlar çektik. Şimdi hedefimiz yenilenebilir enerji. Büyük planlarımız var ve bu işleri başaracağımızdan eminim." dedi.

Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Sürdürülebilirlik Haftası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine değinerek, Azerbaycan'ın bu alanda büyük potansiyele sahip olduğunu, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirerek hem ihracatlarını çeşitlendireceklerini hem de çevre dostu ekonomi sektörü oluşturacaklarını dile getirdi.

Aliyev, iki yıl önce ortaklarıyla birlikte Güney Gaz Koridoru Projesi'ni tamamladıklarını ve Azerbaycan'dan Güney Avrupa'ya 3 bin 500 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı inşa ettiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatının arttığına dikkati çeken Aliyev, şöyle konuştu:

"2021'de 19 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Bu yıl bu rakam 24 milyar metreküpe ulaşacak ve artmaya devam edecek. Yenilenebilir enerji potansiyelimiz ise şöyledir: Karada 27 gigavat rüzgar ve güneş, işgalden kurtarılan topraklarımızda 10 gigavat rüzgar ve güneş, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kesiminde 157 gigavat rüzgar enerjisi potansiyeli var. Yani yaklaşık 200 gigavatlık yenilenebilir enerji potansiyelimiz var. Bize ihracat güzergahları gerekiyor. Tüm bu projeleri adım adım hayata geçiriyoruz."

Yol haritamız da hazır

Aliyev, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Masdar şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasında 4 gigavatlık rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kurulması konusunda anlaşma imzalandığını belirterek, "Bu, şimdilik kısa vadeli bir proje. Orta vadeli projeler sonucunda güç 10 gigavata çıkarılacaktır. Bu, uygulanabilir bir proje. Yol haritamız da hazır. Masdar ile işbirliğimiz Azerbaycan'ı çok önemli bir yeşil enerji ihracatçısına dönüştürecektir." dedi.

Azerbaycan'ın uluslararası enerji şirketleriyle imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşmalar sayesinde yaklaşık 22 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi üretileceğini bildiren Aliyev, "Azerbaycan'da çok olumlu yatırım ortamı mevcuttur. Petrol ve gaz sektörüne büyük yatırımlar çektik. Şimdi hedefimiz yenilenebilir enerji. Büyük planlarımız var ve bu işleri başaracağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilirlik Haftası'nın açılış törenine Aliyev'in yanı sıra Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Seyşeller Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali de katıldı.

Aliyev, dün Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la bir araya gelmişti.