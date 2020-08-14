AjansHaber.com.tr Gündem 81 ile izalosyon genelgesi

İçişleri'nden izalosyon genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığın yayımladığı yeni genelgeye göre:

Kovid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak.

Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.

Çok Okunan Haberler
"Atatürk bunları masasına yaklaştırmaz"
Yunan gemisinin son hali
Teslim olan teröristlerin sayısı 129'a yükseldi
Genel merkezden 6 maddelik açıklama yapıldı
Emir Olçok'tan mesaj dikkat çeken AK Parti mesajı
Türkiye ve Libya'nın dostluk anıtı: Turgut Reis
Komandolar bir teröristi etkisiz hale getirdi