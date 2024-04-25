Hataylı depremzede Çolak ailesi yeni konutlarına kavuştu

Tarkan Çolak, devletin gayreti ve insanların gücüyle deprem bölgesinde binaların kısa sürede inşa edildiğini belirterek, “Bizim için zor bir süreçti ama evlerimizi teslim alacağımıza olan inancımız her zaman vardı. Devletimiz gücünü gösterdi.” dedi. Bakan Mehmet Özhaseki ise, “Milletimizin yanında, 110 bin kişilik dev ekibimizle sahadayız.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yapımına başladığı ve bir yıl dolmadan tamamladığı kalıcı konutları, depremzede ailelere teslim etmeye devam ediyor. Bugüne kadar 76 bin konutu depremzedelere teslim eden Bakanlık, Hataylı Çolak ailesinin de yeni evlerine kavuşmasını sağladı. Yeni evlerine kavuşan Çolak ailesi ise büyük mutluluk yaşadı.

“DEVLETİN GAYRETİ VE İNSANLARIN GÜCÜYLE BİNAMIZ YAPILDI”

6 Şubat 2023’deki asrın felaketinde evleri yıkılan Tarkan Çolak, deprem sonrası devletin yuvalarını büyük bir hızla yaparak teslim ettiğini söyledi. Tarkan Çolak, yeni yuvalarına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Allah kimseyi yuvasız bırakmasın. Tekrar yeni bir yuvaya kavuşmak bizleri mutlu etti. Bizim için zor bir süreçti ama evlerimizi teslim alacağımıza olan inancımız her zaman vardı. Devlet gücünü gösterdi.” dedi. Devletin verdiği sözü tuttuğunu vurgulayan Çolak, “Daha ne denilebilir ki? Allah razı olsun. Elhamdülillah, devletin gayreti ve insanların gücüyle bu binayı inşa ettiler. İyi ki varlar.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN YANINDA, 110 BİN KİŞİLİK DEV EKİBİMİZLE SAHADAYIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milletimizin yanında, 110 bin kişilik dev ekibimizle sahadayız.” dedi.