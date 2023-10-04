Hatay'da korkutan deprem!
AFAD'dan alınan bilgiye göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Saat 10:58'de meydana gelen sarsıntı, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [06.10 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-10-04
Saat:10:58:14 TSİ
Enlem:36.072 N
Boylam:35.894 E
Derinlik:10.81 km
Detay:https://t.co/CFFQakliSn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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