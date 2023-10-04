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Hatay'da korkutan deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Saat 10:58'de meydana gelen sarsıntı, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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