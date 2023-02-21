Hatay depreminde can kaybı artıyor!

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu'nun (22) cenazesi çıkarılarak morga götürüldü. Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarına devam etti.

Can Kaybı 6'ya Ulaştı

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında" diye konuştu. Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerinde aynı enkazda cansız bedenine ulaşılanların sayısı 6'ya yükseldi.

AFAD'dan açıklama geldi

AFAD'dan dün akşam Hatay'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.

Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 54 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. Bu ihbarların 44’ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşılmıştır.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD’ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak’tan il müdürlüğü ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK’lar arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 18’i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6.000 çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve karayolu ile devam edecektir."