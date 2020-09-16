Halil Sezai gözaltına alındı

Şarkıcı Halil Sezai, İsta

Halil Sezai'nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı!



Şarkıcı Halil Sezai, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/XO6VDXrFUN — Genel Gündem (@genelgundem) September 16, 2020

nbul Tuzla'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Halil Sezai'nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

CHP'li Eren Erdem, gözaltı işlemlerine dair son durumu paylaştı. Twitter üzerinden paylaşım yapan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

*''Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır...

*Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır. Saygılarımla.. ''

Serbest bırakıldı

Eren Erdem'in açıklamalarının ardından karakolda ifadesi alınan Halil Sezai serbest bırakıldı.