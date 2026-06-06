Valilik duyurdu: İstanbul’da ormanlık alanlara giriş 15 Ekim’e kadar yasaklandı

İstanbul’da yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve ormanlık alanlardaki insan hareketliliği nedeniyle yangın riskine karşı yeni tedbirler devreye alındı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin yanı sıra mangal, tüp kullanımı, nargile ve benzeri sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı.

Yangın riskine karşı yeni tedbirler

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde artış yaşandığı, bu durumun orman yangınları açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Kasten veya kusurlu şekilde ortaya çıkabilecek yangınların önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbirin uygulanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile ve benzeri sebeplerle ateş yakmak 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamında köy/mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ–bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır."

Tesisler ve enerji hatları için önlem uyarısı

Açıklamada, ormanlık alanların çevresinde bulunan tesisler ile sanayi kuruluşlarının, faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tedbirleri eksiksiz almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımından sorumlu kuruluşların da özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda gerekli bakımları yapacağı, yangın riskine karşı tüm tedbirleri alacağı ve ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulayacağı kaydedildi.

Denetim ve müdahale sürecine ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürütecektir. Gerekli hallerde kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara karşı etkili mücadele yapılacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunların belirlediği şekilde idari ve adli işlem yapılacaktır."