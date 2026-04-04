Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul’a geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Zelenskiy, İstanbul’daki temaslarının temel amacını şu sözlerle özetledi:

“İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.”