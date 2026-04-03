İstanbul için büyük gün 25 Nisan

İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen müjde geldi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, megakentteki hak sahiplerinin belirleneceği tarih netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm konutlarının kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un deprem güvenliğini merkeze alan projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Kurum, 100 bin sosyal konut için kura tarihini şu sözlerle duyurdu: "Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan bu çalışmayla 500 bin sosyal konut projesini başlattık. Bu dev yatırımın 100 bin konutunu ise İstanbul’umuza ayırdık. Önümüzdeki hafta Çorum’da kuraya bizzat katılarak hemşehrilerimizin heyecanına ortak olacağım. Artık son kuramız ise İstanbul’da olacak. İnşallah 25 Nisan’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir coşkuyla İstanbul’umuzda kuralarımızı çekeceğiz ve yuvalarımızın hak sahiplerini belirleyeceğiz."

Teslimat süreci ve yeni kiralık konut modeli

Bakan Kurum, kura sonrası inşaat sürecinin vakit kaybedilmeden başlatılacağını belirterek teslimat süresi hakkında şunları söyledi: “Kuralarımızı çeker çekmez en geç 2 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız."

Ayrıca, İstanbul’daki kira artışlarına karşı TOKİ destekli yeni bir modelin de müjdesini veren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’a özel bir kiralık konut projemiz de var. TOKİ eliyle oradaki inşaatlarımıza da başladık. Uygun fiyatlarla evlerimizi kiralayacağız ve bunu da en kısa süre içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Tüm projelerimizin aziz İstanbul için, İstanbullu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

