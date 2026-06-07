Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında: Tarihin ve devlet hafızasının simgesi

Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan ve 1856’da hizmete giren saray, Osmanlı’nın Batılılaşma sürecinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Saray, dönemin sanat akımlarını yansıtırken aynı zamanda geleneksel yaşam izlerini de barındırıyor.

Karahüseyin: “Türk yaşam biçimini de yansıtıyor”

Milli Saraylar Başkanlığı yetkilisi Güller Karahüseyin, sarayın çift karakterli yapısına dikkat çekerek, “Dolmabahçe Sarayı her ne kadar Batılı bir görünüme sahip olsa da Türk yaşam biçiminin karakteristik özelliklerini de taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Devlet yönetiminden saray yaşamına

Mabeyn-i Hümayun’da devlet işlerinin yürütüldüğü, Muayede Salonu’nda ise resmi törenlerin gerçekleştirildiği sarayda, Harem bölümü ise padişah ailesinin gündelik yaşamına ev sahipliği yaptı.

Atatürk’ün son tanıklığı

Cumhuriyet tarihinin de en önemli yapılarından biri olan Dolmabahçe Sarayı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927-1938 yılları arasında çalışma yürüttüğü ve 10 Kasım 1938’de hayatını kaybettiği yer olarak tarihe geçti.

Yoğun koruma ve ziyaretçi düzeni

Milli Saraylar Başkanlığı, sarayın gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmalarını sürdürürken, ziyaretçi deneyimini artırmak amacıyla dijital rehberlik sistemleri ve kontrollü ziyaret uygulamalarını devreye alıyor.